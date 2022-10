発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 85分 シリーズ クローバーフィールド ジャンル Blu-ray(ブルーレイ) Blu-ray1枚1650円以下 出演者 リジー・キャプラン ジェシカ・ルーカス T・J・ミラー マイケル・スタール=デヴィッド 監督 マット・リーヴス メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1293 JANコード 4988102773908 メーカー品番 PJXF-1293 価格 ¥1100

J.J.エイブラムス製作による体感型SFパニックアクション。N.Y.を襲った未曽有の大惨事。ロブは偶然にも、巨大な‘何か’に襲われ街が大混乱に陥った一部始終をビデオカメラに収めていた。‘ハッピー・ザ・ベスト!’。※PG12 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 SPECIAL INVESTIGATION MODE(英語版)、監督マット・リーヴスによる音声解説、クローバーフィールド メイキング映像、視覚効果、モンスターの正体、NGシーン、削除シーン(監督による音声解説あり)、別エンディング(監督による音声解説あり) Copyright ©2008 by PARAMOUNT PICTURES. All Rights Reserved. TM, (R) & Copyright ©2013 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック! クローバーフィールド/HAKAISHA(4K ULTRA HD+ブルーレイディスク) クローバーフィールド/HAKAISHA スペシャル・コレクターズ・エディション (ブルーレイディスク) クローバーフィールド/HAKAISHA スペシャル・コレクターズ・エディション (ブルーレイディスク) クローバーフィールド/HAKAISHA スペシャル・コレクターズ・エディション クローバーフィールド HAKAISHA スペシャル・コレクターズ・エディション クローバーフィールド/HAKAISHA スペシャル・コレクターズ・エディション (ブルーレイディスク) クローバーフィールド/HAKAISHA スペシャル・コレクターズ・エディション