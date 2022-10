発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 114分 ジャンル Blu-ray(ブルーレイ) Blu-ray1枚1650円以下 出演者 オードリー・ヘプバーン ハンフリー・ボガート ウィリアム・ホールデン ジョン・ウィリアムズ 監督 ビリー・ワイルダー メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1290 JANコード 4988102773878 メーカー品番 PJXF-1290 価格 ¥1100

オードリー・ヘプバーン主演によるロマンティックコメディ。ララビー家の運転手の娘・サブリナは一家の次男に夢中だったが、パリの料理学校へ行くことに。2年後、美しく成長した彼女が帰国し…。‘ハッピー・ザ・ベスト’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 Copyright ©1954 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. TM, (R) & Copyright ©2013 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック! 麗しのサブリナ (ブルーレイディスク) 麗しのサブリナ 麗しのサブリナ 麗しのサブリナ 麗しのサブリナ 麗しのサブリナ 麗しのサブリナ 麗しのサブリナ (ハッピー・ザ・ベスト)