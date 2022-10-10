オードリー・ヘプバーン主演によるロマンティックコメディ。ララビー家の運転手の娘・サブリナは一家の次男に夢中だったが、パリの料理学校へ行くことに。2年後、美しく成長した彼女が帰国し…。‘ハッピー・ザ・ベスト’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 Copyright ©1954 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. TM， （R） ＆ Copyright ©2013 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック！ 麗しのサブリナ （ブルーレイディスク） 麗しのサブリナ 麗しのサブリナ 麗しのサブリナ 麗しのサブリナ 麗しのサブリナ 麗しのサブリナ 麗しのサブリナ （ハッピー・ザ・ベスト）
|発売日
|2019-04-24 10:00:00
|収録時間
|114分
|ジャンル
|Blu-ray（ブルーレイ） Blu-ray1枚1650円以下
|出演者
|オードリー・ヘプバーン ハンフリー・ボガート ウィリアム・ホールデン ジョン・ウィリアムズ
|監督
|ビリー・ワイルダー
|メーカー
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|レーベル
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|品番
|n_605pjxf1290
|JANコード
|4988102773878
|メーカー品番
|PJXF-1290
|価格
|￥1100