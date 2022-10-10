麗しのサブリナ （ブルーレイディスク）

by pikakichi2015@gmail.com | Posted on
麗しのサブリナ （ブルーレイディスク）
発売日2019-04-24 10:00:00
収録時間114分
ジャンルBlu-ray（ブルーレイ）　Blu-ray1枚1650円以下　
出演者オードリー・ヘプバーン　ハンフリー・ボガート　ウィリアム・ホールデン　ジョン・ウィリアムズ　
監督ビリー・ワイルダー　
メーカーNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
レーベルNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
品番n_605pjxf1290
JANコード4988102773878
メーカー品番PJXF-1290
価格￥1100
オードリー・ヘプバーン主演によるロマンティックコメディ。ララビー家の運転手の娘・サブリナは一家の次男に夢中だったが、パリの料理学校へ行くことに。2年後、美しく成長した彼女が帰国し…。‘ハッピー・ザ・ベスト’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 Copyright ©1954 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. TM， （R） ＆ Copyright ©2013 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック！ 麗しのサブリナ （ブルーレイディスク） 麗しのサブリナ 麗しのサブリナ 麗しのサブリナ 麗しのサブリナ 麗しのサブリナ 麗しのサブリナ 麗しのサブリナ （ハッピー・ザ・ベスト）
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