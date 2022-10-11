トルストイの不朽の名作をオードリー・ヘプバーンほかの共演で映画化。ナポレオン侵攻当時の19世紀帝政ロシアを舞台に、貴族の私生児・ピエールと伯爵令嬢・ナターシャの恋愛模様を描く。‘ハッピー・ザ・ベスト’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 ©1956 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved.TM， （R） ＆ Copyright ©2013 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック！ 戦争と平和 （ブルーレイディスク） 戦争と平和 戦争と平和 戦争と平和 （ハッピー・ザ・ベスト） 戦争と平和
|発売日
|2019-04-24 10:00:00
|収録時間
|208分
|ジャンル
|Blu-ray（ブルーレイ） Blu-ray1枚1650円以下
|出演者
|オードリー・ヘプバーン ヘンリー・フォンダ メル・ファーラー ビットリオ・ガスマン
|監督
|キング・ヴィダー
|メーカー
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|レーベル
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|品番
|n_605pjxf1289
|JANコード
|4988102773861
|メーカー品番
|PJXF-1289
|価格
|￥1100