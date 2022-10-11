戦争と平和 （ブルーレイディスク）

by pikakichi2015@gmail.com | Posted on
戦争と平和 （ブルーレイディスク）
発売日2019-04-24 10:00:00
収録時間208分
ジャンルBlu-ray（ブルーレイ）　Blu-ray1枚1650円以下　
出演者オードリー・ヘプバーン　ヘンリー・フォンダ　メル・ファーラー　ビットリオ・ガスマン　
監督キング・ヴィダー　
メーカーNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
レーベルNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
品番n_605pjxf1289
JANコード4988102773861
メーカー品番PJXF-1289
価格￥1100
トルストイの不朽の名作をオードリー・ヘプバーンほかの共演で映画化。ナポレオン侵攻当時の19世紀帝政ロシアを舞台に、貴族の私生児・ピエールと伯爵令嬢・ナターシャの恋愛模様を描く。‘ハッピー・ザ・ベスト’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 ©1956 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved.TM， （R） ＆ Copyright ©2013 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック！ 戦争と平和 （ブルーレイディスク） 戦争と平和 戦争と平和 戦争と平和 （ハッピー・ザ・ベスト） 戦争と平和
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