オードリー・ヘプバーンが初のミュージカルに挑戦したラブロマンス。ファッション誌のカメラマン・ディックは、古本屋の娘・ジョーをモデルにスカウト。撮影でジョーは美しく変身するが…。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 Copyright ©1956 by Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. TM， （R） ＆ Copyright ©2013 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック！ パリの恋人 （ブルーレイディスク） パリの恋人 パリの恋人 パリの恋人 パリの恋人 （ハッピー・ザ・ベスト） パリの恋人 スペシャル・コレクターズ・エディション デジタル・リマスター版 パリの恋人 スペシャル・コレクターズ・エディション デジタル・リマスター版 （グレイテスト ヒッツ）
|発売日
|2019-04-24 10:00:00
|収録時間
|103分
|ジャンル
|Blu-ray（ブルーレイ） Blu-ray1枚1650円以下
|出演者
|オードリー・ヘプバーン フレッド・アステア ケイ・トンプソン ミシェル・オークレール ロバート・フレミング
|監督
|スタンリー・ドーネン
|メーカー
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|レーベル
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|品番
|n_605pjxf1267
|JANコード
|4988102774264
|メーカー品番
|PJXF-1267
|価格
|￥1100