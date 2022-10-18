パリの恋人 （ブルーレイディスク）

by pikakichi2015@gmail.com | Posted on
パリの恋人 （ブルーレイディスク）
発売日2019-04-24 10:00:00
収録時間103分
ジャンルBlu-ray（ブルーレイ）　Blu-ray1枚1650円以下　
出演者オードリー・ヘプバーン　フレッド・アステア　ケイ・トンプソン　ミシェル・オークレール　ロバート・フレミング　
監督スタンリー・ドーネン　
メーカーNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
レーベルNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
品番n_605pjxf1267
JANコード4988102774264
メーカー品番PJXF-1267
価格￥1100
オードリー・ヘプバーンが初のミュージカルに挑戦したラブロマンス。ファッション誌のカメラマン・ディックは、古本屋の娘・ジョーをモデルにスカウト。撮影でジョーは美しく変身するが…。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 Copyright ©1956 by Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. TM， （R） ＆ Copyright ©2013 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック！ パリの恋人 （ブルーレイディスク） パリの恋人 パリの恋人 パリの恋人 パリの恋人 （ハッピー・ザ・ベスト） パリの恋人 スペシャル・コレクターズ・エディション デジタル・リマスター版 パリの恋人 スペシャル・コレクターズ・エディション デジタル・リマスター版 （グレイテスト ヒッツ）
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