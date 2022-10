星の王子 ニューヨークへ行く （ブルーレイディスク）

発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 117分 ジャンル Blu-ray(ブルーレイ) Blu-ray1枚1650円以下 出演者 エディ・マーフィ アーセニオ・ホール ジェームズ・アール・ジョーンズ マッジ・シンクレア シャリー・ヘッドリー 監督 ジョン・ランディス メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1288 JANコード 4988102773809 メーカー品番 PJXF-1288 価格 ¥1100

ジョン・ランディス監督、エディ・マーフィ主演による大ヒットコメディ。ザムンダ王国の王子・アキームは、理想の花嫁を探そうと側近を連れて大都会・ニューヨークへとやって来るが…。'ハッピー・ザ・ベスト!'。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 TM & Copyright ©1988 By Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. TM, (R) & Copyright ©2013 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.