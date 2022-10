十戒 （ブルーレイディスク）

発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 232分 ジャンル Blu-ray(ブルーレイ) Blu-ray1枚1650円以下 出演者 チャールトン・ヘストン ユル・ブリンナー アン・バクスター エドワード・G・ロビンソン 監督 セシル・B・デミル メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1287 JANコード 4988102773793 メーカー品番 PJXF-1287 価格 ¥1100

預言者・モーゼの波乱万丈な人生を描いた史劇スペクタクル。イスラエル人でありながらエジプトの王室で育てられたモーゼは、素性を暴かれ追放される。やがて荒野を彷徨う彼に神の啓示が下り…。‘ハッピー・ザ・ベスト!’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 ©1956 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. TM, ©& Copyright ©2012 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック! 十戒【2枚組】 (ブルーレイディスク) 十戒 十戒 十戒 製作50周年記念版 (初回限定生産) 十戒 スペシャル・コレクターズ・エディション (グレイテスト ヒッツ) 十戒 スペシャル・コレクターズ・エディション 十戒