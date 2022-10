レッド・オクトーバーを追え！ スペシャル・コレクターズ・エディション （ブルーレイディスク）

発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 135分 ジャンル Blu-ray(ブルーレイ) Blu-ray1枚1650円以下 出演者 ショーン・コネリー アレック・ボールドウィン スコット・グレン サム・ニール 監督 ジョン・マクティアナン メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1282 JANコード 4988102774097 メーカー品番 PJXF-1282 価格 ¥1100

トム・クランシー原作による「ジャック・ライアン」シリーズ第1弾。ソ連の最新原子力潜水艦、レッド・オクトーバーが突如姿を消す。CIAは、艦長の真意を探るべくある男を送り込む。'ハッピー・ザ・ベスト!'。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 ジョン・マクティアナン監督による音声解説、メイキング、劇場用予告編 TM & COPYRIGHT ©1989 BY PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. TM, (R) & Copyright ©2012 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.