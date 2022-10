発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 119分 ジャンル Blu-ray(ブルーレイ) Blu-ray1枚1650円以下 出演者 ケビン・コスナー ショーン・コネリー アンディ・ガルシア チャールズ・マーティン・スミス 監督 ブライアン・デ・パルマ メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1238 JANコード 4988102774882 メーカー品番 PJXF-1238 価格 ¥1100

ブライアン・デ・パルマ監督がTVシリーズ「アンタッチャブル」を映画化。禁酒法時代、財務省の捜査官、エリオット・ネス率いるチームが暗黒街の帝王、アル・カポネの摘発に乗り出す。‘ハッピー・ザ・ベスト!’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 脚本とキャスト、製作秘話、新たなギャング映画、傑作の完成、『アンタッチャブル』の4人組、劇場用予告編 TM & Copyright ©1987 by Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. TM, (R) & Copyright ©2013 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック! アンタッチャブル 30周年記念ブルーレイTV吹替初収録特別版(初回生産限定 ブルーレイディスク) アンタッチャブル スペシャル・コレクターズ・エディション (ブルーレイディスク) アンタッチャブル スペシャル・コレクターズ・エディション (ブルーレイディスク) アンタッチャブル アンタッチャブル アンタッチャブル アンタッチャブル (通常版) (ハッピー・ザ・ベスト) アンタッチャブル スペシャル・コレクターズ・エディション (グレイテスト ヒッツ) アンタッチャブル スペシャル・コレクターズ・エディション