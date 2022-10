発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 105分 ジャンル スパイ Blu-ray(ブルーレイ) サンプル動画 Blu-ray1枚1650円以下 出演者 ケネス・ブラナー クリス・パイン ケビン・コスナー キーラ・ナイトレイ コルム・フィオール 監督 ケネス・ブラナー メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1240 JANコード 4988102774905 メーカー品番 PJXF-1240 価格 ¥1100

トム・クランシー原作による「ジャック・ライアン」シリーズ第5弾。CIA情報分析班のアナリスト・ライアンが、世界経済を左右する巨大な陰謀を暴くため奔走し、エージェントとして成長していく。‘ハッピー・ザ・ベスト!’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 頭脳派スパイ ジャック・ライアン、皇帝ケネス・ブラナー 2つの顔、アクションシーンの裏側、新冷戦時代の到来、削除シーンと未公開シーン ©2014 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. TM, (R) & Copyright ©2014 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック! エージェント:ライアン (4K ULTRA HD+ブルーレイディスクセット) エージェント:ライアン (ブルーレイディスク) エージェント:ライアン エージェント:ライアン (ブルーレイディスク+DVDセット)