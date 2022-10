発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 133分 シリーズ ミッション:インポッシプル ジャンル スパイ Blu-ray(ブルーレイ) サンプル動画 Blu-ray1枚1650円以下 出演者 トム・クルーズ ジェレミー・レナー サイモン・ペッグ ポーラ・パットン ミカエル・ニュクビスト 監督 ブラッド・バード メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1280 JANコード 4988102774073 メーカー品番 PJXF-1280 価格 ¥1100

トム・クルーズ主演によるスパイアクションシリーズ第4弾。クレムリン爆破事件への関与を疑われ、存在を抹消されてしまったIMF。イーサン・ハントたちは黒幕を探し出すべく動き出すが…。‘ハッピー・ザ・ベスト!’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 製作の舞台裏(ドバイ撮影の舞台裏、バンクーバー撮影の舞台裏)、ミッションの数々(砂嵐のシーン、小道具の紹介)、削除シーン(ブラッド・バード監督の音声解説付き/もう1つのオープニング:演説を練習するヘンドリクス、車内でモメる3人、クレムリンで捕まりそうになるベンジー) ©2011 Paramount Pictures. All Rights Reserved. TM, (R) & Copyright ©2013 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック! ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル (4K ULTRA HD+ブルーレイディスクセット) ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル (ブルーレイディスク) ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル (ブルーレイディスク) ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル スチールケース仕様(数量限定 ブルーレイディスク) ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル (ブルーレイディスク+DVDセット)【2枚組】