ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル （ブルーレイディスク）

トム・クルーズ主演によるスパイアクションシリーズ第4弾。クレムリン爆破事件への関与を疑われ、存在を抹消されてしまったIMF。イーサン・ハントたちは黒幕を探し出すべく動き出すが…。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。
※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。
特典・セット商品情報
製作の舞台裏（ドバイ撮影の舞台裏、バンクーバー撮影の舞台裏）、ミッションの数々（砂嵐のシーン、小道具の紹介）、削除シーン（ブラッド・バード監督の音声解説付き/もう1つのオープニング:演説を練習するヘンドリクス、車内でモメる3人、クレムリンで捕まりそうになるベンジー）
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