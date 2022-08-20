ゴーン・ガール （ブルーレイディスク）

by pikakichi2015@gmail.com | Posted on
ゴーン・ガール （ブルーレイディスク）
発売日2017-10-04 10:00:00
収録時間149分
ジャンルサスペンス　サイコ・スリラー　R-15　Blu-ray（ブルーレイ）　Blu-ray1枚1650円以下　
出演者ベン・アフレック　ロザムンド・パイク　ニール・パトリック・ハリス　タイラー・ペリー　
監督デヴィッド・フィンチャー　
メーカーウォルト・ディズニー・ジャパン　
レーベルフォックス　
品番n_612fxxjc61383
JANコード4988142283412
メーカー品番FXXJC-61383
価格￥1100
デイビッド・フィンチャー監督、ベン・アフレック主演によるサイコロジカルサスペンス。幸福な夫婦生活を送っていたニックとエイミー。しかし、エイミーが失踪し…。‘フォックス・スーパープライス・ブルーレイ’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 デイビッド・フィンチャー監督による音声解説 ©2017 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック！ ゴーン・ガール ［初回生産限定］ ゴーン・ガール ゴーン・ガール 2枚組［初回生産限定］ （ブルーレイディスク＆DVD）
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