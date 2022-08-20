ゴーン・ガール （ブルーレイディスク）

デイビッド・フィンチャー監督、ベン・アフレック主演によるサイコロジカルサスペンス。幸福な夫婦生活を送っていたニックとエイミー。しかし、エイミーが失踪し…。‘フォックス・スーパープライス・ブルーレイ’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 デイビッド・フィンチャー監督による音声解説 ©2017 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック！ ゴーン・ガール ［初回生産限定］ ゴーン・ガール ゴーン・ガール 2枚組［初回生産限定］ （ブルーレイディスク＆DVD）
|発売日
|2017-10-04 10:00:00
|収録時間
|149分
|ジャンル
|サスペンス サイコ・スリラー R-15 Blu-ray（ブルーレイ） Blu-ray1枚1650円以下
|出演者
|ベン・アフレック ロザムンド・パイク ニール・パトリック・ハリス タイラー・ペリー
|監督
|デヴィッド・フィンチャー
|メーカー
|ウォルト・ディズニー・ジャパン
|レーベル
|フォックス
|品番
|n_612fxxjc61383
|JANコード
|4988142283412
|メーカー品番
|FXXJC-61383
|価格
|￥1100