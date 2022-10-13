ユージュアル・サスペクツ （ブルーレイディスク）

by pikakichi2015@gmail.com | Posted on
ユージュアル・サスペクツ （ブルーレイディスク）
発売日2019-04-24 10:00:00
収録時間106分
ジャンルBlu-ray（ブルーレイ）　Blu-ray1枚1650円以下　
出演者スティーヴン・ボールドウィン　ガブリエル・バーン　ベニチオ・デル・トロ　ケヴィン・スペイシー　
監督ブライアン・シンガー　
メーカーNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
レーベルNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
品番n_605pjxf1281
JANコード4988102774080
メーカー品番PJXF-1281
価格￥1100
ブライアン・シンガー監督によるサスペンス。正体不明の男、カイザー・ソゼが企てた銃器強奪計画に加担することになったキートンたち。彼らは渋々ながら作戦に乗り出し、任務を遂行するが…。ハッピー・ザ・ベスト！ ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 ©1995 Rosco Film， GmbH ＆ Bad Hat Harry Productions， Inc. All Rights Reserved. TM， （R） ＆ Copyright ©2013 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック！ ユージュアル・サスペクツ （ブルーレイディスク） ユージュアル・サスペクツ （ハッピー・ザ・ベスト）
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