ブライアン・シンガー監督によるサスペンス。正体不明の男、カイザー・ソゼが企てた銃器強奪計画に加担することになったキートンたち。彼らは渋々ながら作戦に乗り出し、任務を遂行するが…。ハッピー・ザ・ベスト！ ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 ©1995 Rosco Film， GmbH ＆ Bad Hat Harry Productions， Inc. All Rights Reserved. TM， （R） ＆ Copyright ©2013 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック！ ユージュアル・サスペクツ （ブルーレイディスク） ユージュアル・サスペクツ （ハッピー・ザ・ベスト）
|発売日
|2019-04-24 10:00:00
|収録時間
|106分
|ジャンル
|Blu-ray（ブルーレイ） Blu-ray1枚1650円以下
|出演者
|スティーヴン・ボールドウィン ガブリエル・バーン ベニチオ・デル・トロ ケヴィン・スペイシー
|監督
|ブライアン・シンガー
|メーカー
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|レーベル
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|品番
|n_605pjxf1281
|JANコード
|4988102774080
|メーカー品番
|PJXF-1281
|価格
|￥1100