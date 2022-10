発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 106分 ジャンル Blu-ray(ブルーレイ) Blu-ray1枚1650円以下 出演者 スティーヴン・ボールドウィン ガブリエル・バーン ベニチオ・デル・トロ ケヴィン・スペイシー 監督 ブライアン・シンガー メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1281 JANコード 4988102774080 メーカー品番 PJXF-1281 価格 ¥1100

ブライアン・シンガー監督によるサスペンス。正体不明の男、カイザー・ソゼが企てた銃器強奪計画に加担することになったキートンたち。彼らは渋々ながら作戦に乗り出し、任務を遂行するが…。ハッピー・ザ・ベスト! ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 ©1995 Rosco Film, GmbH & Bad Hat Harry Productions, Inc. All Rights Reserved. TM, (R) & Copyright ©2013 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック! ユージュアル・サスペクツ (ブルーレイディスク) ユージュアル・サスペクツ (ハッピー・ザ・ベスト)