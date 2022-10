発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 110分 シリーズ トップガン ジャンル 青春 Blu-ray(ブルーレイ) Blu-ray1枚1650円以下 出演者 トム・クルーズ ケリー・マクギリス ヴァル・キルマー メグ・ライアン 監督 トニー・スコット メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1257 JANコード 4988102774493 メーカー品番 PJXF-1257 価格 ¥1100

トム・クルーズ主演によるスカイアクション。米海軍のエリートパイロット養成訓練所・トップガンに所属するマーベリックは、F-14を操縦中に事故を起こし、同乗していた親友を失ってしまう。‘ハッピー・ザ・ベスト!’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 製作ジェリー・ブラッカイマー、監督トニー・スコット、脚本ジャック・エップスJr.マイケル・ガルピン大佐、退役少将ピーター・ベティグルー、マイク・マッケイブ中将による音声解説、『トップガン』の舞台裏、マルチ・アングル ストーリーボード、エリート中のエリート:現実のトップガン、秘蔵映像(ミュージック・ビデオ、TVスポット、スクリーンの外のドラマ、サバイバル・トレーニング、トム・クルーズ 秘蔵インタビュー) COPYRIGHT ©1986 BY PARAMOUNT PICTURES CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. TM, (R) & Copyright ©2014 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック! トップガン TV吹替初収録特別版 (初回限定生産 4K ULTRA HD+ブルーレイディスク) トップガン パラマウント 思い出の復刻版 (ブルーレイディスク) トップガン スペシャル・コレクターズ・エディション (ブルーレイディスク) トップガン (ブルーレイディスク) トップガン スペシャル・コレクターズ・エディション スチールケース仕様(ブルーレイディスク) トップガン トップガン トップガン トップガン トップガン トップガン トップガン (ハッピー・ザ・ベスト) トップガン スペシャル・エディション (ハッピー・ザ・ベスト) トップガン トップガン 3D&2Dブルーレイセット (ブルーレイディスク) トップガン スペシャル・コレクターズ・エディション トップガン スペシャル・コレクターズ・エディション MA-1 BOX <限定生産> トップガン スペシャル・コレクターズ・エディション コックピットバッグ <限定生産> トップガン スペシャル・コレクターズ・エディション (ブルーレイディスク) トップガン (HD DVD) トップガン スペシャル・コレクターズ・エディション (グレイテスト ヒッツ) トップガン (UMD Video)