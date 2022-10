コラテラル スペシャル・コレクターズ・エディション （ブルーレイディスク）

発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 120分 ジャンル Blu-ray(ブルーレイ) Blu-ray1枚1650円以下 出演者 トム・クルーズ ジェイミー・フォックス ジェイダ・ピンケット・スミス マーク・ラファロ 監督 マイケル・マン メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1247 JANコード 4988102774684 メーカー品番 PJXF-1247 価格 ¥1100

トム・クルーズが本格的な悪役に挑んだサスペンスドラマ。平凡なタクシー運転手・マックスは、冷酷非情なプロの殺し屋・ヴィンセントを偶然乗せたことから、殺人の手伝いをさせられることに…。'ハッピー・ザ・ベスト'。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 マイケル・マン(監督)による音声解説、メイキング・オブ・『コラテラル』、スペシャル・デリバリー、削除シーンと音声解説、ロケーション撮影:アニーのオフィス、トム・クルーズとジェイミー・フォックスのリハーサル、視覚効果:ロスの地下鉄、特報、劇場用予告編(以上計63分) TM & ©2004 DREAMWORKS LLC AND PARAMOUNT PICTURES CORPORATION. TM, (R) & Copyright ©2012 by Paramount Pictures. All rights Reserved.