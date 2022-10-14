M:i:III （ブルーレイディスク）

トム・クルーズ主演によるスパイアクションシリーズ第3弾。引退したイーサン・ハントは窮地に陥った教え子・リンゼイを救うため再び立ち上がる。だが、婚約者・ジュリアが誘拐されてしまい…。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。
※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。
特典・セット商品情報
トム・クルーズと監督J.J.エイブラムスによる音声解説
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