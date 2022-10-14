発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 125分 シリーズ ミッション:インポッシプル ジャンル スパイ Blu-ray（ブルーレイ） Blu-ray1枚1650円以下 出演者 トム・クルーズ フィリップ・シーモア・ホフマン ヴィング・レイムス ビリー・クラダップ ミシェル・モナハン 監督 J.J.エイブラムス メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1279 JANコード 4988102774066 メーカー品番 PJXF-1279 価格 ￥1100

トム・クルーズ主演によるスパイアクションシリーズ第3弾。引退したイーサン・ハントは窮地に陥った教え子・リンゼイを救うため再び立ち上がる。だが、婚約者・ジュリアが誘拐されてしまい…。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 トム・クルーズと監督J.J.エイブラムスによる音声解説 TM ＆ Copyright ©2006 by PARAMOUNT PICTURES. All Rights Reserved. MISSION: IMPOSSIBLE IS A TRADEMARK OF PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. TM， （R） ＆ Copyright ©2013 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック！ M：i： III （4K ULTRA HD＋ブルーレイディスクセット） M:i:III （ブルーレイディスク） M:i:III （ブルーレイディスク） M:I-3 （ブルーレイディスク） M:I-3 （ブルーレイディスク） M:I-3 1枚組 （低価格化） M:I-3 スペシャル･コレクターズ･エディション M:I-3 スペシャル・コレクターズ・エディション （ブルーレイディスク） M:I-3 スペシャル･コレクターズ･エディション （HD DVD）