M:I-2 スペシャル・コレクターズ・エディション （ブルーレイディスク）

トム・クルーズ主演によるスパイアクションシリーズ第2弾。イーサン・ハントに、テロ集団に盗まれた細菌ウイルスを取り戻せとの緊急指令が下る。イーサンは女泥棒・ナイアに接触するが…。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。
※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。
特典・セット商品情報
監督ジョン・ウーによる音声解説、メイキング・オブ・『M:I-2』、アクション・シークエンス、インポッシブル・ショット、Metallica ’I Disappear’ ミュージック・クリップ、もう1つのオープニング・タイトル、映画での輝き:クルーズ、ジェネレーション:クルーズ
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