M:I-2 スペシャル・コレクターズ・エディション （ブルーレイディスク）

by pikakichi2015@gmail.com | Posted on
M:I-2 スペシャル・コレクターズ・エディション （ブルーレイディスク）
発売日2019-04-24 10:00:00
収録時間124分
シリーズミッション:インポッシプル　
ジャンルスパイ　Blu-ray（ブルーレイ）　Blu-ray1枚1650円以下　
出演者トム・クルーズ　ダグレイ・スコット　サンディ・ニュートン　ヴィング・レイムス　リチャード・ロクスバーグ　
監督ジョン・ウー（呉宇森）　
メーカーNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
レーベルNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
品番n_605pjxf1278
JANコード4988102774004
メーカー品番PJXF-1278
価格￥1100
トム・クルーズ主演によるスパイアクションシリーズ第2弾。イーサン・ハントに、テロ集団に盗まれた細菌ウイルスを取り戻せとの緊急指令が下る。イーサンは女泥棒・ナイアに接触するが…。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 監督ジョン・ウーによる音声解説、メイキング・オブ・『M:I-2』、アクション・シークエンス、インポッシブル・ショット、Metallica ’I Disappear’ ミュージック・クリップ、もう1つのオープニング・タイトル、映画での輝き:クルーズ、ジェネレーション:クルーズ TM ＆ COPYRIGHT ©2000 BY PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. MISSION: IMPOSSIBLE TM IS A TRADEMARK OF PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.TM， （R） ＆ Copyright ©2013 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック！ M：I-2 （4K ULTRA HD＋ブルーレイディスクセット） M:I-2 スペシャル・コレクターズ・エディション （ブルーレイディスク） M:I-2 スペシャル・コレクターズ・エディション （ブルーレイディスク） M:I-2 スペシャル・コレクターズ・エディション （ブルーレイディスク） M:I-2 M:I-2 M:I-2 M:I-2 M:I-2 M:I-2 M:I-2 M:I-2 M:I-2 （ハッピー・ザ・ベスト） M:I-2 スペシャル・コレクターズ・エディション （ブルーレイディスク）
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