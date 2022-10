ミッション:インポッシブル スペシャル・コレクターズ・エディション （ブルーレイディスク）

発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 110分 シリーズ ミッション:インポッシプル ジャンル スパイ Blu-ray(ブルーレイ) Blu-ray1枚1650円以下 出演者 トム・クルーズ ジョン・ヴォイト エマニュエル・ベアール ジャン・レノ ヘンリー・ツェーニー 監督 ブライアン・デ・パルマ メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1277 JANコード 4988102773991 メーカー品番 PJXF-1277 価格 ¥1100

トム・クルーズ主演によるスパイアクションシリーズ第1弾。極秘スパイ組織・IMFは東欧に潜入するが、作戦は失敗。何とか逃げ延びたイーサン・ハントは、陰謀を暴くべく新たなミッションに挑む。'ハッピー・ザ・ベスト!'。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 偉大なるミッション―40年間の軌跡、ミッション:緊迫のスタント、ミッション:国際スパイ博物館、ミッション:我々の中のスパイ、ミッション:列車をとらえろ、エージェント・ファイル、映画での輝き:クルーズ、ジェネレーション:クルーズ、フォト・ギャラリー、ミッション:マーケティング[特報、予告編、TVスポット(9パターン)] TM & COPYRIGHT ©1996 BY PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. MISSION: IMPOSSIBLE TM IS A TRADEMARK OF PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.TM, (R) & Copyright ©2013 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.