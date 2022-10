ブラック・レイン デジタル・リマスター版 ジャパン・スペシャル・コレクターズ・エディション （ブルーレイディスク）

発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 125分 ジャンル Blu-ray(ブルーレイ) Blu-ray1枚1650円以下 出演者 マイケル・ダグラス 高倉健 アンディ・ガルシア 松田優作 監督 リドリー・スコット メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1272 JANコード 4988102774363 メーカー品番 PJXF-1272 価格 ¥1100

リドリー・スコット監督が、マイケル・ダグラス、高倉健ほか日米の豪華キャスト共演で描いた傑作ノワール。殺人犯・佐藤を日本に護送して来たふたりの刑事は、大阪空港で彼に逃げられてしまう。'ハッピー・ザ・ベスト!'。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 監督リドリー・スコットによる音声解説、『ブラック・レイン』脚本とキャスト、『ブラック・レイン』メイキング(パート1、パート2)、『ブラック・レイン』ポスト・プロダクション、劇場用予告編、出演者インタビュー(内田裕也、小野みゆき、ガッツ石松、國村隼、神山繁、島木譲二)、『ブラック・レイン』ファン インタビュー (上田晋也、太田光、加藤雅也、リリー・フランキー)、松田優作のオーディション映像、フォトギャラリー(撮影当時の台本、秘蔵写真等) TM & Copyrigh ©1989 by Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. TM, (R) & Copyright ©2013 by Paramount Pictures.All Rights Reserved.