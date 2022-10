発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 145分 ジャンル Blu-ray(ブルーレイ) 出演者 ジョシュ・ハートネット ユアン・マクレガー トム・サイズモア サム・シェパード 監督 リドリー・スコット メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1273 JANコード 4988102774370 メーカー品番 PJXF-1273 価格 ¥1970

1993年にソマリアで起こった壮絶な市街戦を描いた戦争アクション。ソマリアの首都・モガディシオに降り立った100人の米軍特殊部隊。1時間で終了するはずの任務が、想像を絶する事態に陥る。‘ハッピー・ザ・ベスト!’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 メイキング(ストーリー&登場人物/軍事訓練/ロケーション/フィルム・スコア/ビジュアル・エフェクト/撮影を終えて)、音声解説3種(監督、リドリー・スコット&製作、ジェリー・ブラッカイマー/原作者、マーク・ボウデン&脚本家、ケン・ノーラン/タスク・フォース・レンジャー復員兵) ©2001 REVOLUTION STUDIOS DISTRIBUTION COMPANY LLC AND JERRY BRUCKHEIMER, INC. TM, (R) & Copyright ©2014 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック! ブラックホーク・ダウン コレクターズBOX(エクステンデッド・カット 初回生産限定版 ブルーレイディスク) ブラックホーク・ダウン TV吹替初収録特別版 (初回限定生産版 4K ULTRA HD+ブルーレイディスク) ブラックホーク・ダウン (ブルーレイディスク) ブラックホーク・ダウン ブラックホーク・ダウン ブラックホーク・ダウン コレクターズ・ボックス ブラックホーク ダウン ブラックホーク・ダウン (リプライス再発売) ブラックホーク・ダウン スペシャル・エクステンデッド・カット (完全版) ブラックホーク・ダウン (ブルーレイディスク)