ヘンゼル＆グレーテル エクステンデッド・バージョン （ブルーレイディスク）

by pikakichi2015@gmail.com | Posted on
ヘンゼル＆グレーテル エクステンデッド・バージョン （ブルーレイディスク）
発売日2019-04-24 10:00:00
収録時間98分
ジャンルR-15　Blu-ray（ブルーレイ）　サンプル動画　Blu-ray1枚1650円以下　
出演者ジェレミー・レナー　ジェマ・アータートン　ピヒラ・ヴィータラ　ファムケ・ヤンセン　
監督トミー・ウィルコラ　
メーカーNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
レーベルNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
品番n_605pjxf1275
JANコード4988102774974
メーカー品番PJXF-1275
価格￥1100
グリム童話「ヘンゼルとグレーテル」をベースにしたダークアクション。凄腕の魔女狩りとして賞金を稼いで暮らす兄妹・ヘンゼルとグレーテルと、黒魔女・ミュリエルの戦いを描く。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 メイキング～童話から映画へ、魔女たちが生まれるまで、優しい巨人エドワード Motion Picture: ©2013 Paramount Pictures Corporation and Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved. TM， （R） ＆ Copyright ©2013 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック！ ヘンゼル＆グレーテル （4K ULTRA HD＋ブルーレイディスクセット） ヘンゼル＆グレーテル エクステンデッド・バージョン （ブルーレイディスク） ヘンゼル＆グレーテル
DMMで見る

WEB SERVICE BY FANZA

Related Posts

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。