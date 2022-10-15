グリム童話「ヘンゼルとグレーテル」をベースにしたダークアクション。凄腕の魔女狩りとして賞金を稼いで暮らす兄妹・ヘンゼルとグレーテルと、黒魔女・ミュリエルの戦いを描く。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 メイキング～童話から映画へ、魔女たちが生まれるまで、優しい巨人エドワード Motion Picture: ©2013 Paramount Pictures Corporation and Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved. TM， （R） ＆ Copyright ©2013 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック！ ヘンゼル＆グレーテル （4K ULTRA HD＋ブルーレイディスクセット） ヘンゼル＆グレーテル エクステンデッド・バージョン （ブルーレイディスク） ヘンゼル＆グレーテル
|発売日
|2019-04-24 10:00:00
|収録時間
|98分
|ジャンル
|R-15 Blu-ray（ブルーレイ） サンプル動画 Blu-ray1枚1650円以下
|出演者
|ジェレミー・レナー ジェマ・アータートン ピヒラ・ヴィータラ ファムケ・ヤンセン
|監督
|トミー・ウィルコラ
|メーカー
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|レーベル
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|品番
|n_605pjxf1275
|JANコード
|4988102774974
|メーカー品番
|PJXF-1275
|価格
|￥1100