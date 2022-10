発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 132分 シリーズ ヘルボーイ ジャンル Blu-ray(ブルーレイ) 出演者 ロン・パールマン ジョン・ハート セルマ・ブレア ルーパルト・エヴァンス 監督 ギレルモ・デル・トロ メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1274 JANコード 4988102774387 メーカー品番 PJXF-1274 価格 ¥1970

ギレルモ・デル・トロ監督が人気コミックを映像化したSFアクション。超常現象学者の手によって育てられた悪魔の子‘ヘルボーイ’が、仲間と共に異界からの侵略者たちと死闘を繰り広げる。‘ハッピー・ザ・ベスト!’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 監督による音声解説、『ヘルボーイ』:創造の種子(6種)、未公開シーン集(3種)、視覚効果の裏側(3種)、スペシャル・メイクアップと照明テスト、スコット・マクラウドによる‘早わかり!コミック理論’、予告編集 MOTION PICTURE ©2004 REVOLUTION STUDIOS DISTRIBUTION COMPANY, LLC. ALL RIGHTS RESERVED. TM, (R) & Copyright ©2013 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック! ヘルボーイ (ブルーレイディスク) ヘルボーイ (ブルーレイディスク) ヘルボーイ 日本限定スペシャルフィギアBOX ヘルボーイ (ブルーレイディスク) ヘルボーイ (期間限定) ヘルボーイ ヘルボーイ ヘルボーイ (期間限定) ヘルボーイ デラックス・コレクターズ・エディション (BEST COLLECTION) ヘルボーイ デラックス・コレクターズ・エディション (2枚組) ヘルボーイ デラックス・コレクターズ・エディション ヘルボーイ (UMD Video) ヘルボーイ (ブルーレイディスク) ヘルボーイ