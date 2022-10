発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 154分 シリーズ トランスフォーマー ジャンル Blu-ray(ブルーレイ) サンプル動画 Blu-ray1枚1650円以下 出演者 シャイア・ラブーフ ジョシュ・デュアメル ジョン・タートゥーロ ロージー・ハンティントン=ホワイトリー 監督 マイケル・ベイ メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1260 JANコード 4988102773977 メーカー品番 PJXF-1260 価格 ¥1100

S・スピルバーグとマイケル・ベイのタッグで贈るSFアクションシリーズ第3弾。社会人になったサムのオフィスをトランスフォーマーの侵略者が襲う。だが、それは悪夢の前兆に過ぎなかった。‘ハッピー・ザ・ベスト!’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 ©2011 PARAMOUNT PICTURES. All Rights Reserved. HASBRO, TRANSFORMERS and all related characters are trademarks of Hasbro. ©2011 Hasbro. All Rights Reserved.TM, (R) & Copyright ©2013 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック! トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン (ブルーレイディスク) トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン (ブルーレイディスク) トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン (ブルーレイディスク+DVDセット) トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン 3Dスーパーセット (ブルーレイディスク)