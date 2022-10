フットルース （ブルーレイディスク）

発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 107分 ジャンル 青春 Blu-ray(ブルーレイ) Blu-ray1枚1650円以下 出演者 ケヴィン・ベーコン ロリ・シンガー ジョン・リスゴー ダイアン・ウィースト 監督 ハーバート・ロス メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1270 JANコード 4988102774295 メーカー品番 PJXF-1270 価格 ¥1100

ケヴィン・ベーコン主演による青春ドラマ。ロックもダンスも禁じられた街に転校して来たレン。抑圧された高校生活に苛立った彼は、自由を取り戻すべくダンスパーティーを開催しようとするが…。'ハッピー・ザ・ベスト!'。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 クレイグ・ゼイダン(製作)と ディーン・ピッチフォード(脚本)による音声解説、ケヴィン・ベーコン(レン役)による音声解説、レッツ・ダンス!、サラ・ジェシカ・パーカーとのインタビュー、ウィラードの思い出、ケヴィン・ベーコンのスクリーン・テスト風景、ケヴィン・ベーコンの衣装、DVDアーカイブ(『フットルース』ミュージカル・パート1、『フットルース』ミュージカル・パート2、『フットルース』名曲集、劇場用予告編) ©1984 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. TM, (R) & Copyright ©2012 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.