ビューティフル・マインド （ブルーレイディスク）

発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 136分 ジャンル 実話 Blu-ray(ブルーレイ) Blu-ray1枚1650円以下 出演者 ラッセル・クロウ ジェニファー・コネリー エド・ハリス クリストファー・プラマー 監督 ロン・ハワード メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1268 JANコード 4988102774271 メーカー品番 PJXF-1268 価格 ¥1100

ノーベル経済学賞を受賞したジョン・ナッシュの半生を描いたドラマ。1947年、ジョンは「非協力ゲーム理論」を発表。その才能に国防省が目を付け、彼の周囲にはあやしげな人物が出没し始める。'ハッピー・ザ・ベスト!'。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 ©2001 Universal Studios and DreamWorks LLC. All Rights Reserved. TM & ©2012 Universal Studios and DW Studios L.L.C. All Rights Reserved.