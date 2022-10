ウルフ・オブ・ウォールストリート （ブルーレイディスク）

発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 180分 ジャンル 実話 R-15 Blu-ray(ブルーレイ) サンプル動画 Blu-ray1枚1650円以下 出演者 レオナルド・ディカプリオ ジョナ・ヒル マーゴット・ロビー マシュー・マコノヒー 監督 マーティン・スコセッシ メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1239 JANコード 4988102774899 メーカー品番 PJXF-1239 価格 ¥1100

マーティン・スコセッシ監督、レオナルド・ディカプリオ主演による実話ドラマ。一攫千金を夢見るジョーダン・ベルフォートは、巧みな話術を武器にウォール街のカリスマへと成り上がる。 特典・セット商品情報 メイキング ~欲望の物語の誕生~ ©2013 TWOWS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED. TM, (R) & Copyright ©2014 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.