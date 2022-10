発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 116分 シリーズ 宇宙戦争 ジャンル Blu-ray(ブルーレイ) Blu-ray1枚1650円以下 出演者 トム・クルーズ ダコタ・ファニング ティム・ロビンス ミランダ・オットー 監督 スティーヴン・スピルバーグ メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1285 JANコード 4988102774189 メーカー品番 PJXF-1285 価格 ¥1100

スティーブン・スピルバーグ監督がトム・クルーズ主演でH・G・ウェルズ原作のSF映画をリメイク。地球侵略を目論む異星人とそれに立ち向かう人類の戦いを、あるアメリカ人家族の目を通して描く。‘ハッピー・ザ・ベスト!’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 再び、宇宙人襲来、H・G・ウェルズの遺産、スティーブン・スピルバーグと最初の『宇宙戦争』、登場人物:家族たち、プレヴィジュアライゼーション、制作日記:東海岸-初期-、制作日記:東海岸-流浪-、制作日記:西海岸-破壊-、制作日記:西海岸-戦争-、外敵をデザインする:トライポッドとエイリアン、『宇宙戦争』の曲作り、‘私たちは孤独ではない’ COPYRIGHT ©2005 BY PARAMOUNT PICTURES AND DREAMWORKS LLC.ALL RIGHTS RESERVED. Copyright ©2012 by Paramount Pictures and DW Studios L.L.C. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック! 宇宙戦争(4K ULTRA HD+ブルーレイディスク) 宇宙戦争 スペシャル・コレクターズ・エディション (ブルーレイディスク) 宇宙戦争 スペシャル・コレクターズ・エディション (ブルーレイディスク) 宇宙戦争 スペシャル・コレクターズ・エディション スチールケース仕様(数量限定 ブルーレイディスク) 宇宙戦争 (ハッピー・ザ・ベスト) 宇宙戦争 宇宙戦争 スペシャル・コレクターズ・エディション 宇宙戦争 エマージェンシーBOX <限定生産> 宇宙戦争 スペシャル・コレクターズ・エディション (ブルーレイディスク) 宇宙戦争 スペシャル・コレクターズ・エディション (グレイテスト ヒッツ)