ヒューゴの不思議な発明 （ブルーレイディスク）

発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 126分 ジャンル Blu-ray(ブルーレイ) サンプル動画 Blu-ray1枚1650円以下 出演者 エイサ・バターフィールド クロエ・グレース・モレッツ ベン・キングズレー ヘレン・マックロリー 監督 マーティン・スコセッシ メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1292 JANコード 4988102773892 メーカー品番 PJXF-1292 価格 ¥1100

マーティン・スコセッシ監督によるアドベンチャー。父を亡くし、駅の時計台に隠れ住む少年・ヒューゴ。壊れたままの機械人形の秘密を探る彼は、少女・イザベルと老人・ジョルジュに出会う。'ハッピー・ザ・ベスト!'。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 メイキング・オブ・ヒューゴの不思議な発明、映像の魔術師 ジョルジュ・メリエス、魅惑の機械人形、視覚効果の舞台裏、サシャ・バロン・コーエン(鉄道公安官役)の主張 ©2011 Paramount Pictures. All Rights Reserved. TM, (R) & Copyright ©2013 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.