ヒューゴの不思議な発明 （ブルーレイディスク）

by pikakichi2015@gmail.com | Posted on
ヒューゴの不思議な発明 （ブルーレイディスク）
発売日2019-04-24 10:00:00
収録時間126分
ジャンルBlu-ray（ブルーレイ）　サンプル動画　Blu-ray1枚1650円以下　
出演者エイサ・バターフィールド　クロエ・グレース・モレッツ　ベン・キングズレー　ヘレン・マックロリー　
監督マーティン・スコセッシ　
メーカーNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
レーベルNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
品番n_605pjxf1292
JANコード4988102773892
メーカー品番PJXF-1292
価格￥1100
マーティン・スコセッシ監督によるアドベンチャー。父を亡くし、駅の時計台に隠れ住む少年・ヒューゴ。壊れたままの機械人形の秘密を探る彼は、少女・イザベルと老人・ジョルジュに出会う。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 メイキング・オブ・ヒューゴの不思議な発明、映像の魔術師 ジョルジュ・メリエス、魅惑の機械人形、視覚効果の舞台裏、サシャ・バロン・コーエン（鉄道公安官役）の主張 ©2011 Paramount Pictures. All Rights Reserved. TM， （R） ＆ Copyright ©2013 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック！ ヒューゴの不思議な発明 （ブルーレイディスク） ヒューゴの不思議な発明 ヒューゴの不思議な発明 ヒューゴの不思議な発明 （ブルーレイディスク＋DVD） ヒューゴの不思議な発明 3Dスーパーセット （ブルーレイディスク）
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