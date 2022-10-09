マーティン・スコセッシ監督によるアドベンチャー。父を亡くし、駅の時計台に隠れ住む少年・ヒューゴ。壊れたままの機械人形の秘密を探る彼は、少女・イザベルと老人・ジョルジュに出会う。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 メイキング・オブ・ヒューゴの不思議な発明、映像の魔術師 ジョルジュ・メリエス、魅惑の機械人形、視覚効果の舞台裏、サシャ・バロン・コーエン（鉄道公安官役）の主張 ©2011 Paramount Pictures. All Rights Reserved. TM， （R） ＆ Copyright ©2013 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック！ ヒューゴの不思議な発明 （ブルーレイディスク） ヒューゴの不思議な発明 ヒューゴの不思議な発明 ヒューゴの不思議な発明 （ブルーレイディスク＋DVD） ヒューゴの不思議な発明 3Dスーパーセット （ブルーレイディスク）
|発売日
|2019-04-24 10:00:00
|収録時間
|126分
|ジャンル
|Blu-ray（ブルーレイ） サンプル動画 Blu-ray1枚1650円以下
|出演者
|エイサ・バターフィールド クロエ・グレース・モレッツ ベン・キングズレー ヘレン・マックロリー
|監督
|マーティン・スコセッシ
|メーカー
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|レーベル
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|品番
|n_605pjxf1292
|JANコード
|4988102773892
|メーカー品番
|PJXF-1292
|価格
|￥1100