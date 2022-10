ドリームガールズ スペシャル・コレクターズ・エディション （ブルーレイディスク）

発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 130分 ジャンル Blu-ray(ブルーレイ) Blu-ray1枚1650円以下 出演者 ジェイミー・フォックス ビヨンセ・ノウルズ エディ・マーフィ ジェニファー・ハドソン 監督 ビル・コンドン メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1262 JANコード 4988102774462 メーカー品番 PJXF-1262 価格 ¥1100

大ヒットを記録したブロードウェイミュージカルを豪華キャスト共演で映画化。音楽での成功を夢見る'ドリーメッツ'の3人は、人気シンガーのバックコーラスに抜擢され、スター街道を歩み始める。'ハッピー・ザ・ベスト!'。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 未公開歌唱シーン(全12曲)、ビヨンセ「リッスン」ミュージック・ビデオ ©2006 Paramount Pictures and DreamWorks LLC. All Rights Reserved. TM & ©2013 Paramount Pictures and DW Studios L.L.C. All Rights Reserved.