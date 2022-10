トランスフォーマー/ロストエイジ （ブルーレイディスク）

発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 165分 シリーズ トランスフォーマー ジャンル Blu-ray(ブルーレイ) サンプル動画 Blu-ray1枚1650円以下 出演者 マーク・ウォールバーグ ニコラ・ペルツ ジャック・レイナー スタンリー・トゥッチ 監督 マイケル・ベイ メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1261 JANコード 4988102774479 メーカー品番 PJXF-1261 価格 ¥1100

S・スピルバーグとマイケル・ベイのタッグで贈るSFアクションシリーズ第4弾。すべてのトランスフォーマーが人類の敵と見なされ、オプティマス・プライムは米政府から激しい攻撃を受ける。'ハッピー・ザ・ベスト!'。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 ©2014 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. HASBRO, TRANSFORMERS and all related characters are trademarks of Hasbro. ©2014 Hasbro. All Rights Reserved. TM, (R) & ©2015 Paramount Pictures. All Rights Reserved.