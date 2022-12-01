トランスフォーマー/最後の騎士王
S・スピルバーグとマイケル・ベイがタッグを組んで贈るSFアクションシリーズ第5弾。人類とトランスフォーマーの全面戦争が迫る中、ケイドとバンブルビーは歴史に隠された秘密に迫るが…。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。
©2018 Paramount Pictures. All Rights Reserved. Hasbro， Transformers and all related characters are trademarks of Hasbro. ©2017 Hasbro. All Rights Reserved.
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|発売日
|2018-07-04 10:00:00
|収録時間
|155分
|シリーズ
|トランスフォーマー
|ジャンル
|サンプル動画 DVD1枚1100円以下
|出演者
|マーク・ウォールバーグ アンソニー・ホプキンス ローラ・ハドック ジョシュ・デュアメル
|監督
|マイケル・ベイ
|メーカー
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|レーベル
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|品番
|n_605pjbf1261
|JANコード
|4988102667375
|メーカー品番
|PJBF-1261
|価格
|￥1100