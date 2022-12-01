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発売日 2018-07-04 10:00:00 収録時間 155分 シリーズ トランスフォーマー ジャンル サンプル動画 DVD1枚1100円以下 出演者 マーク・ウォールバーグ アンソニー・ホプキンス ローラ・ハドック ジョシュ・デュアメル 監督 マイケル・ベイ メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjbf1261 JANコード 4988102667375 メーカー品番 PJBF-1261 価格 ￥1100

S・スピルバーグとマイケル・ベイがタッグを組んで贈るSFアクションシリーズ第5弾。人類とトランスフォーマーの全面戦争が迫る中、ケイドとバンブルビーは歴史に隠された秘密に迫るが…。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。 ©2018 Paramount Pictures. All Rights Reserved. Hasbro， Transformers and all related characters are trademarks of Hasbro. ©2017 Hasbro. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック！ トランスフォーマー/最後の騎士王 （初回限定生産 ブルーレイディスク＋DVD＋特典ブルーレイ） トランスフォーマー/最後の騎士王 （初回限定生産 ブルーレイディスク＋3D＋特典ブルーレイ） トランスフォーマー/最後の騎士王 （初回限定生産 ブルーレイディスク＋4K ULTRA HD＋特典ブルーレイ） トランスフォーマー/最後の騎士王 （ブルーレイディスク）