ジャッカス Vol.2

13時間 ago pikakichi2015@gmail.com

MTVの人気おバカバラエティ番組第2弾。クリス・ポンティアスが狼男に扮したり、ジョニー・ノックスヴィルが牛のお尻に腕を突っ込んだりと無意味な挑戦とハチャメチャなイタズラを繰り広げる。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。
特典・セット商品情報

20問のクイズ、メンバープロフィール（英語表記）、フォトギャラリー
©2002 MTV Networks. All Rights Reserved. MTV:Music Television， MTV Jackass and all related titles， logos， and characters are trademarks of MTV Networks， a division of Viacom International Inc.

ジャッカス Vol.2
発売日2018-09-05 10:00:00
収録時間78分
シリーズジャッカス　
ジャンルDVD1枚1100円以下　
出演者ジョニー・ノックスヴィル　バム・マージェラ　ライアン・ダン　ブランドン・ディカミロ　デイヴ・イングランド　クリス・ポンティアス　スティーヴォー　
メーカーNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
レーベルNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
品番n_605pjbf1282
JANコード4988102705305
メーカー品番PJBF-1282
価格￥1100
MTVの人気おバカバラエティ番組第2弾。クリス・ポンティアスが狼男に扮したり、ジョニー・ノックスヴィルが牛のお尻に腕を突っ込んだりと無意味な挑戦とハチャメチャなイタズラを繰り広げる。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。 特典・セット商品情報 20問のクイズ、メンバープロフィール（英語表記）、フォトギャラリー ©2002 MTV Networks. All Rights Reserved. MTV:Music Television， MTV Jackass and all related titles， logos， and characters are trademarks of MTV Networks， a division of Viacom International Inc.
DMMで見る

WEB SERVICE BY FANZA

Tags: , , , , , , ,

More Stories

ジャッカス Vol.1

7時間 ago pikakichi2015@gmail.com

ジャッカス Vol.3

1日 ago pikakichi2015@gmail.com

ジャッカス ザ・ロスト・テープス スペシャル・エディション

3日 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

ハッピーエンド （ブルーレイディスク）

1時間 ago pikakichi2015@gmail.com

ジャッカス Vol.1

7時間 ago pikakichi2015@gmail.com

ジャッカス Vol.2

13時間 ago pikakichi2015@gmail.com

ジャッカス Vol.3

1日 ago pikakichi2015@gmail.com

ジャッカス ザ・ロスト・テープス スペシャル・エディション

3日 ago pikakichi2015@gmail.com