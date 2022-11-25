ジャッカス Vol.3
MTVの人気おバカバラエティ番組第3弾。ジョニー・ノックスヴィルがゲティスバーグ演説を暗唱したり、クリス・ポンティアスが服を脱いだりと無意味な挑戦とハチャメチャなイタズラを繰り広げる。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。
特典・セット商品情報
20問のクイズ、メンバープロフィール（英語表記）、フォトギャラリー
©2002 MTV Networks. All Rights Reserved. MTV:Music Television， MTV Jackass and all related titles， logos， and characters are trademarks of MTV Networks， a division of Viacom International Inc.
MTVの人気おバカバラエティ番組第3弾。ジョニー・ノックスヴィルがゲティスバーグ演説を暗唱したり、クリス・ポンティアスが服を脱いだりと無意味な挑戦とハチャメチャなイタズラを繰り広げる。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。 特典・セット商品情報 20問のクイズ、メンバープロフィール（英語表記）、フォトギャラリー ©2002 MTV Networks. All Rights Reserved. MTV:Music Television， MTV Jackass and all related titles， logos， and characters are trademarks of MTV Networks， a division of Viacom International Inc.
|発売日
|2018-09-05 10:00:00
|収録時間
|76分
|シリーズ
|ジャッカス
|ジャンル
|DVD1枚1100円以下
|出演者
|ジョニー・ノックスヴィル バム・マージェラ ライアン・ダン ブランドン・ディカミロ デイヴ・イングランド クリス・ポンティアス スティーヴォー
|メーカー
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|レーベル
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|品番
|n_605pjbf1283
|JANコード
|4988102705664
|メーカー品番
|PJBF-1283
|価格
|￥1100