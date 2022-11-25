ジャッカス Vol.3

10時間 ago pikakichi2015@gmail.com

MTVの人気おバカバラエティ番組第3弾。ジョニー・ノックスヴィルがゲティスバーグ演説を暗唱したり、クリス・ポンティアスが服を脱いだりと無意味な挑戦とハチャメチャなイタズラを繰り広げる。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。
特典・セット商品情報

20問のクイズ、メンバープロフィール（英語表記）、フォトギャラリー
©2002 MTV Networks. All Rights Reserved. MTV:Music Television， MTV Jackass and all related titles， logos， and characters are trademarks of MTV Networks， a division of Viacom International Inc.

ジャッカス Vol.3
発売日2018-09-05 10:00:00
収録時間76分
シリーズジャッカス　
ジャンルDVD1枚1100円以下　
出演者ジョニー・ノックスヴィル　バム・マージェラ　ライアン・ダン　ブランドン・ディカミロ　デイヴ・イングランド　クリス・ポンティアス　スティーヴォー　
メーカーNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
レーベルNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
品番n_605pjbf1283
JANコード4988102705664
メーカー品番PJBF-1283
価格￥1100
MTVの人気おバカバラエティ番組第3弾。ジョニー・ノックスヴィルがゲティスバーグ演説を暗唱したり、クリス・ポンティアスが服を脱いだりと無意味な挑戦とハチャメチャなイタズラを繰り広げる。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。 特典・セット商品情報 20問のクイズ、メンバープロフィール（英語表記）、フォトギャラリー ©2002 MTV Networks. All Rights Reserved. MTV:Music Television， MTV Jackass and all related titles， logos， and characters are trademarks of MTV Networks， a division of Viacom International Inc.
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