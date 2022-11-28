ミュータント・タートルズ 最後の決戦！
人気キャラクター‘タートルズ’の活躍を描いたフルCGアニメの「最後の決戦！」編。シュレッダーは、捕まえたクランゲからタートルズを襲う理由がエイプリルだと聞き出すが…。第21話から最終第26話を収録。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。
©Viacom Overseas Holdings C.V. ©2018 Viacom International Inc. All Rights Reserved.Based on characters created by Peter Laird and Kevin Eastman.
人気キャラクター‘タートルズ’の活躍を描いたフルCGアニメの「最後の決戦！」編。シュレッダーは、捕まえたクランゲからタートルズを襲う理由がエイプリルだと聞き出すが…。第21話から最終第26話を収録。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。 ©Viacom Overseas Holdings C.V. ©2018 Viacom International Inc. All Rights Reserved.Based on characters created by Peter Laird and Kevin Eastman.
|発売日
|2018-07-25 10:00:00
|収録時間
|138分
|シリーズ
|ミュータント タートルズ
|ジャンル
|DVD1枚1100円以下
|出演者
|関智一 伊藤健太郎 土田大 山口勝平
|メーカー
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|レーベル
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|品番
|n_605pjbf1272
|JANコード
|4988102687595
|メーカー品番
|PJBF-1272
|価格
|￥1100