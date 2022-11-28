ミュータント・タートルズ 最後の決戦！

10分 ago pikakichi2015@gmail.com

人気キャラクター‘タートルズ’の活躍を描いたフルCGアニメの「最後の決戦！」編。シュレッダーは、捕まえたクランゲからタートルズを襲う理由がエイプリルだと聞き出すが…。第21話から最終第26話を収録。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。
©Viacom Overseas Holdings C.V. ©2018 Viacom International Inc. All Rights Reserved.Based on characters created by Peter Laird and Kevin Eastman.

ミュータント・タートルズ 最後の決戦！
発売日2018-07-25 10:00:00
収録時間138分
シリーズミュータント タートルズ　
ジャンルDVD1枚1100円以下　
出演者関智一　伊藤健太郎　土田大　山口勝平　
メーカーNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
レーベルNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
品番n_605pjbf1272
JANコード4988102687595
メーカー品番PJBF-1272
価格￥1100
人気キャラクター‘タートルズ’の活躍を描いたフルCGアニメの「最後の決戦！」編。シュレッダーは、捕まえたクランゲからタートルズを襲う理由がエイプリルだと聞き出すが…。第21話から最終第26話を収録。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。 ©Viacom Overseas Holdings C.V. ©2018 Viacom International Inc. All Rights Reserved.Based on characters created by Peter Laird and Kevin Eastman.
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