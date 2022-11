ジャッカス Vol.1

MTVの人気おバカバラエティ番組第1弾。ジョニー・ノックスヴィルのスタント「恐怖のクソ・カクテル」をはじめ、ジャッカス伝説の幕開けに相応しい無意味かつ無謀な挑戦を多数収録。‘ハッピー・ザ・ベスト!’。

特典・セット商品情報

ジョニー・ノックスヴィル、バム・マージェラなど、キャストとクルーによる音声解説

