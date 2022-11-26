ジャッカス Vol.1

7時間 ago pikakichi2015@gmail.com

MTVの人気おバカバラエティ番組第1弾。ジョニー・ノックスヴィルのスタント「恐怖のクソ・カクテル」をはじめ、ジャッカス伝説の幕開けに相応しい無意味かつ無謀な挑戦を多数収録。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。
特典・セット商品情報

ジョニー・ノックスヴィル、バム・マージェラなど、キャストとクルーによる音声解説
©2005 MTV Networks. All Rights Reserved. MTV:MUSIC TELEVISION， MTV JACKASS and all related titles and logos are trademarks of MTV Networks， a division of Viacom International Inc.

ジャッカス Vol.1
発売日2018-09-05 10:00:00
収録時間126分
シリーズジャッカス　
ジャンルDVD1枚1100円以下　
出演者ジョニー・ノックスヴィル　バム・マージェラ　ライアン・ダン　ブランドン・ディカミロ　スティーヴォー　
メーカーNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
レーベルNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
品番n_605pjbf1281
JANコード4988102705183
メーカー品番PJBF-1281
価格￥1100
MTVの人気おバカバラエティ番組第1弾。ジョニー・ノックスヴィルのスタント「恐怖のクソ・カクテル」をはじめ、ジャッカス伝説の幕開けに相応しい無意味かつ無謀な挑戦を多数収録。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。 特典・セット商品情報 ジョニー・ノックスヴィル、バム・マージェラなど、キャストとクルーによる音声解説 ©2005 MTV Networks. All Rights Reserved. MTV:MUSIC TELEVISION， MTV JACKASS and all related titles and logos are trademarks of MTV Networks， a division of Viacom International Inc.
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