ジャッカス ザ・ロスト・テープス スペシャル・エディション
MTVの人気おバカバラエティ番組の蔵出し版。数々の危険なスタントに挑んできたジョニー・ノックスヴィルによるセルフディフェンステストのほか、秘蔵映像や未公開映像などを収録。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。
特典・セット商品情報
「俺がジョニー・ノックスヴィルだ！」、エンドロールの写真、jackassworld.comの紹介
©MTV Networks， All Rights Reserved. MTV: MUSIC TELEVISION， JACKASS and all related titles and logos are trademarks of MTV Networks， a division of Viacom International Inc.TM， （R） ＆ Copyright
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|発売日
|2018-09-05 10:00:00
|収録時間
|104分
|シリーズ
|ジャッカス
|ジャンル
|DVD1枚1100円以下
|出演者
|ジョニー・ノックスヴィル プレストン・レイシー エレン・マクーギー ウィーマン ライアン・ダン クリス・ポンティアス スティーヴォー デイヴ・イングランド
|メーカー
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|レーベル
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|品番
|n_605pjbf1284
|JANコード
|4988102705770
|メーカー品番
|PJBF-1284
|価格
|￥1100