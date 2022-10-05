発売日 2019-07-24 10:00:00 収録時間 114分 シリーズ マンマ・ミーア！ ジャンル DVD1枚1100円以下 出演者 アマンダ・サイフリッド ピアース・ブロスナン コリン・ファース ステラン・スカルスガルド リリー・ジェームズ ジュリー・ウォルターズ クリスティーン・バランスキー ドミニク・クーパー シェール アンディ・ガルシア メリル・ストリープ 監督 オル・パーカー メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605gnbf5109 JANコード 4988102786298 メーカー品番 GNBF-5109 価格 ￥1100

すべての人を笑顔にする、最高にハッピーなミュージカル！ 特典・セット商品情報 【特典】（1）未公開シーン ・監督/脚本 オル・パーカーによる音声解説 ・未公開パフォーマンスシーン:「アイ・ワンダー」 ・未公開シーン:タヒニ （2）みんなで歌おう！ 「サンキュー・フォー・ザ・ミュージック」 / 「ホエン・アイ・キッスト・ザ・ティーチャー」 / 「恋のウォータールー」 / 「アンダンテ、アンダンテ」 / 「きらめきの序曲」 / 「マンマ・ミーア」 / 「ダンシング・クイーン」 / 「アイヴ・ビーン・ウェイティング・フォー・ユー」 / 「悲しきフェルナンド」 / 「スーパー・トゥルーパー」 （3）「マンマ・ミーア！」誕生物語 （4）再会 （5）2人のドナ （6）シェールの魅力 （7）衣装とダイナモス （8）カーテンコール ・監督/脚本 オル・パーカーによる本編音声解説 ・製作 ジュディ・クレーマーによる本編音声解説 ©2017 Universal Studios. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック！ マンマ・ミーア！ヒア・ウィー・ゴー （ブルーレイディスク＋DVDセット）＜英語歌詞字幕付き＞ マンマ・ミーア！ヒア・ウィー・ゴー （4K ULTRA HD＋ブルーレイディスクセット）＜英語歌詞字幕付き＞ マンマ・ミーア！ ヒア・ウィー・ゴー （ブルーレイディスク）