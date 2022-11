ミュータント・タートルズ クランゲが攻めてきた！

人気キャラクター‘タートルズ’の活躍を描いたフルCGアニメの「クランゲが攻めてきた!」編。タートルズが以前倒したはずのファルコ博士が、ラットキングに変身して人間に復讐を開始し…。第14話から第20話を収録。‘ハッピー・ザ・ベスト!’。

©Viacom Overseas Holdings C.V. ©2018 Viacom International Inc. All Rights Reserved.Based on characters created by Peter Laird and Kevin Eastman.