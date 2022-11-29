ミュータント・タートルズ クランゲが攻めてきた！
人気キャラクター‘タートルズ’の活躍を描いたフルCGアニメの「クランゲが攻めてきた！」編。タートルズが以前倒したはずのファルコ博士が、ラットキングに変身して人間に復讐を開始し…。第14話から第20話を収録。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。
©Viacom Overseas Holdings C.V. ©2018 Viacom International Inc. All Rights Reserved.Based on characters created by Peter Laird and Kevin Eastman.
人気キャラクター‘タートルズ’の活躍を描いたフルCGアニメの「クランゲが攻めてきた！」編。タートルズが以前倒したはずのファルコ博士が、ラットキングに変身して人間に復讐を開始し…。第14話から第20話を収録。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。 ©Viacom Overseas Holdings C.V. ©2018 Viacom International Inc. All Rights Reserved.Based on characters created by Peter Laird and Kevin Eastman.
|発売日
|2018-07-25 10:00:00
|収録時間
|161分
|シリーズ
|ミュータント タートルズ
|ジャンル
|DVD1枚1100円以下
|出演者
|関智一 伊藤健太郎 土田大 山口勝平
|メーカー
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|レーベル
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|品番
|n_605pjbf1271
|JANコード
|4988102687090
|メーカー品番
|PJBF-1271
|価格
|￥1100