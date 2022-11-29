ミュータント・タートルズ クランゲが攻めてきた！

3時間 ago pikakichi2015@gmail.com

人気キャラクター‘タートルズ’の活躍を描いたフルCGアニメの「クランゲが攻めてきた！」編。タートルズが以前倒したはずのファルコ博士が、ラットキングに変身して人間に復讐を開始し…。第14話から第20話を収録。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。
©Viacom Overseas Holdings C.V. ©2018 Viacom International Inc. All Rights Reserved.Based on characters created by Peter Laird and Kevin Eastman.

ミュータント・タートルズ クランゲが攻めてきた！
発売日2018-07-25 10:00:00
収録時間161分
シリーズミュータント タートルズ　
ジャンルDVD1枚1100円以下　
出演者関智一　伊藤健太郎　土田大　山口勝平　
メーカーNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
レーベルNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
品番n_605pjbf1271
JANコード4988102687090
メーカー品番PJBF-1271
価格￥1100
人気キャラクター‘タートルズ’の活躍を描いたフルCGアニメの「クランゲが攻めてきた！」編。タートルズが以前倒したはずのファルコ博士が、ラットキングに変身して人間に復讐を開始し…。第14話から第20話を収録。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。 ©Viacom Overseas Holdings C.V. ©2018 Viacom International Inc. All Rights Reserved.Based on characters created by Peter Laird and Kevin Eastman.
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