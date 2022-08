発売日 2017-09-21 10:00:00 収録時間 117分 ジャンル ドラマ ラブストーリー DVD1枚1100円以下 出演者 ロバート・レッドフォード デミ・ムーア ウディ・ハレルソン オリヴァー・プラット 監督 エイドリアン・ライン メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル ジェネオン 品番 n_605pjbf1217 JANコード 4988102575793 メーカー品番 PJBF-1217 価格 ¥1100

‘愛はお金で買えるか’というテーマを描く恋愛ドラマ。カジノに来たダイアナとディヴィット夫婦の前に、億万長者のジョンが現れる。彼は「100万ドルで奥さんと一夜を共にしたい」と申し出て…。‘ハッピー・ザ・ベスト!’。 TM & COPYRIGHT ©1993 BY PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. TM,(R) & Copyright ©2017 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック! 幸福の条件 (ブルーレイディスク) 幸福の条件 (ブルーレイディスク) 幸福の条件 幸福の条件 幸福の条件 幸福の条件 幸福の条件 幸福の条件