幸福の黄色いハンカチ デジタルリマスター2010

発売日 2012-12-21 10:00:00 収録時間 145分 ジャンル ドラマ ファミリー ラブストーリー 出演者 高倉健 渥美清 武田鉄矢 倍賞千恵子 桃井かおり 監督 山田洋次 メーカー 松竹 レーベル 松竹 品番 n_617db5460 JANコード 4988105065734 メーカー品番 DB-5460 価格 ¥2895

名匠・山田洋次監督が、高倉健を主演に迎えて描いたロードムービーのデジタルリマスター版。失恋のショックで仕事を辞めて北海道へ旅に出た欣也は、同じく失恋で傷付いた朱美と炭鉱夫を名乗る勇作と知り合う。'あの頃映画 松竹DVDコレクション'。 特典・セット商品情報 【特典映像】 ●MASTERS of CINEMA 山田洋次監督「幸福の黄色いハンカチ」を語る ●完成試写会の模様(山田監督×武田鉄矢) ●特報・予告篇 ※音声ガイダンス(初収録) バリアフリー再生機能付き ◆音声ガイド ◆日本語字幕