幸福の黄色いハンカチ デジタルリマスター2010

名匠・山田洋次監督が、高倉健を主演に迎えて描いたロードムービーのデジタルリマスター版。失恋のショックで仕事を辞めて北海道へ旅に出た欣也は、同じく失恋で傷付いた朱美と炭鉱夫を名乗る勇作と知り合う。‘あの頃映画 松竹DVDコレクション’。 特典・セット商品情報 【特典映像】 ●MASTERS of CINEMA 山田洋次監督「幸福の黄色いハンカチ」を語る ●完成試写会の模様（山田監督×武田鉄矢） ●特報・予告篇 ※音声ガイダンス（初収録） バリアフリー再生機能付き ◆音声ガイド ◆日本語字幕 ©タツノコプロ・デバンダー製作委員会 2012 ご注文前にこちらの商品もチェック！ 幸福の黄色いハンカチ デジタルリマスター あの頃映画 the BEST 松竹ブルーレイ・コレクション 幸福の黄色いハンカチ （ブルーレイディスク） 幸福の黄色いハンカチ デジタルリマスター （ブルーレイディスク）
|発売日
|2012-12-21 10:00:00
|収録時間
|145分
|ジャンル
|ドラマ ファミリー ラブストーリー
|出演者
|高倉健 渥美清 武田鉄矢 倍賞千恵子 桃井かおり
|監督
|山田洋次
|メーカー
|松竹
|レーベル
|松竹
|品番
|n_617db5460
|JANコード
|4988105065734
|メーカー品番
|DB-5460
|価格
|￥2895