幸福の黄色いハンカチ デジタルリマスター2010

by pikakichi2015@gmail.com | Posted on
幸福の黄色いハンカチ デジタルリマスター2010
発売日2012-12-21 10:00:00
収録時間145分
ジャンルドラマ　ファミリー　ラブストーリー　
出演者高倉健　渥美清　武田鉄矢　倍賞千恵子　桃井かおり　
監督山田洋次　
メーカー松竹　
レーベル松竹　
品番n_617db5460
JANコード4988105065734
メーカー品番DB-5460
価格￥2895
名匠・山田洋次監督が、高倉健を主演に迎えて描いたロードムービーのデジタルリマスター版。失恋のショックで仕事を辞めて北海道へ旅に出た欣也は、同じく失恋で傷付いた朱美と炭鉱夫を名乗る勇作と知り合う。‘あの頃映画 松竹DVDコレクション’。 特典・セット商品情報 【特典映像】 ●MASTERS of CINEMA 山田洋次監督「幸福の黄色いハンカチ」を語る ●完成試写会の模様（山田監督×武田鉄矢） ●特報・予告篇 ※音声ガイダンス（初収録） バリアフリー再生機能付き ◆音声ガイド ◆日本語字幕 ©タツノコプロ・デバンダー製作委員会 2012 ご注文前にこちらの商品もチェック！ 幸福の黄色いハンカチ デジタルリマスター あの頃映画 the BEST 松竹ブルーレイ・コレクション 幸福の黄色いハンカチ （ブルーレイディスク） 幸福の黄色いハンカチ デジタルリマスター （ブルーレイディスク）
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