ノーカントリー スペシャル・コレクターズ・エディション （ブルーレイディスク）

発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 122分 ジャンル R-15 アカデミー賞 Blu-ray(ブルーレイ) Blu-ray1枚1650円以下 出演者 トミー・リー・ジョーンズ ハビエル・バルデム ジョシュ・ブローリン ウディ・ハレルソン 監督 ジョエル・コーエン イーサン・コーエン メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1265 JANコード 4988102774196 メーカー品番 PJXF-1265 価格 ¥1100

第80回アカデミー賞4部門を受賞したコーエン兄弟監督によるサスペンスドラマ。ギャングたちから大金を奪った男と、彼を追う最凶の殺し屋、事件の謎に迫る保安官の姿を描く。'ハッピー・ザ・ベスト!'。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 『ノーカントリー』メイキング、コーエン兄弟との仕事、保安官の日記 Copyright ©2007 by Paramount Vantage, a Division of Paramount Pictures and Miramax Film Corp. All Rights Reserved.