パトリオット・ゲーム スペシャル・エディション （ブルーレイディスク）

発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 117分 ジャンル Blu-ray(ブルーレイ) Blu-ray1枚1650円以下 出演者 ハリソン・フォード ショーン・ビーン アン・アーチャー サミュエル・L・ジャクソン 監督 フィリップ・ノイス メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1266 JANコード 4988102774202 メーカー品番 PJXF-1266 価格 ¥1100

トム・クランシー原作による「ジャック・ライアン」シリーズ第2弾。アメリカ海軍兵学校の教官となったライアンは、テロリストからイギリス王室の一員・ホームズ卿を救出し、ヒーローとなるが…。'ハッピー・ザ・ベスト!'。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 『パトリオット・ゲーム』製作秘話、劇場用予告編 TM & COPYRIGHT ©1992 BY PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. TM, (R) & Copyright ©2012 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.