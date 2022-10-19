トリプルX ネクスト・レベル （ブルーレイディスク）

by pikakichi2015@gmail.com | Posted on
トリプルX ネクスト・レベル （ブルーレイディスク）
発売日2019-04-24 10:00:00
収録時間101分
シリーズトリプルX　
ジャンルスパイ　Blu-ray（ブルーレイ）　
出演者アイス・キューブ　サミュエル・L・ジャクソン　ウィレム・デフォー　ノーナ・M・ゲイ　
監督リー・タマホリ　
メーカーNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
レーベルNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
品番n_605pjxf1264
JANコード4988102774394
メーカー品番PJXF-1264
価格￥1970
シークレットエージェントの活躍を描くスパイアクション第2弾。国家安全保障局のエージェント・ギボンズは、服役中の囚人・ダリアスを新たなシークレットエージェントとして迎え入れる。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 監督と脚本家による音声解説、視覚効果担当による音声解説、囚人からヒーローへ:メイキング・ドキュメンタリー集（2種）、撮影の舞台裏集（3種）、未公開シーン集（3種）、BD-LIVE、予告編集 Motion Picture ©2005 Revolution Studios Distribution Company， LLC. All Rights Reserved. TM， （R） ＆ Copyright ©2013 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック！ トリプルX ネクスト・レベル （ブルーレイディスク） トリプルX ネクスト・レベル （ブルーレイディスク） トリプルX ネクスト・レベル （期間限定） トリプルX ネクスト・レベル コレクターズエディション トリプルX ネクスト・レベル （期間限定） トリプルX ネクスト・レベル コレクターズ・エディション トリプルX ネクスト・レベル コレクターズ・エディション （BEST COLLECTION） トリプルX ネクスト・レベル （UMD Video） トリプルX ネクスト・レベル （ブルーレイディスク） トリプルX ネクスト・レベル
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