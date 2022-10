発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 119分 ジャンル 青春 Blu-ray(ブルーレイ) Blu-ray1枚1650円以下 出演者 ジョン・トラボルタ カレン・リン・ゴーニイ バリー・ミラー ジョセフ・カリ 監督 ジョン・バダム メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1249 JANコード 4988102774660 メーカー品番 PJXF-1249 価格 ¥1100

‘フィーバー’という流行語を生み出した傑作ダンスムービー。ジョン・トラボルタが、昼はブルックリンのペンキ店で働き、土曜の夜にはダンスフロアのキングと化す主人公を演じる。‘ハッピー・ザ・ベスト!’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 監督ジョン・バダムによる音声解説、70’s Discopedia、『サタデー・ナイト・フィーバー』の世界、ブルックリン・ロケ地巡り、トラボルタのダンスに挑戦、フィーバー・チャレンジ、削除シーン TM & Copyright ©1977 Paramount Pictures. All Rights Reserved. TM, (R) & Copyright ©2013 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック! サタデー・ナイト・フィーバー スペシャル・コレクターズ・エディション (ブルーレイディスク) サタデー・ナイト・フィーバー スペシャル・コレクターズ・エディション (ブルーレイディスク) サタデー・ナイト・フィーバー スペシャル・コレスターズ・エディション サタデー・ナイト・フィーバー スペシャル・コレクターズ・エディション サタデー・ナイト・フィーバー スペシャル・コレクターズ・エディション サタデー・ナイト・フィーバー 製作30周年記念デジタル・リマスター版 スペシャル・コレクターズ・エディション サタデー・ナイト・フィーバー サタデー・ナイト・フィーバー 製作30周年記念 デジタル・リマスター版 スペシャル・コレクターズ・エディション サタデー・ナイト・フィーバー 製作30周年記念 デジタル・リマスター版 スペシャル・コレクターズ・エディション (グレイテスト ヒッツ) サタデー・ナイト・フィーバー