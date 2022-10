発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 143分 シリーズ トランスフォーマー ジャンル Blu-ray(ブルーレイ) Blu-ray1枚1650円以下 出演者 シャイア・ラブーフ タイリース・ギブソン ジョシュ・デュアメル アンソニー・アンダーソン 監督 マイケル・ベイ メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1258 JANコード 4988102774486 メーカー品番 PJXF-1258 価格 ¥1100

S・スピルバーグとマイケル・ベイのタッグで贈るSFアクションシリーズ第1弾。高校生のサムは中古のカマロを手に入れる。だが、その車はロボット生命体・トランスフォーマーの一員だった。‘ハッピー・ザ・ベスト!’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 マイケル・ベイ監督による音声解説、ピクチャー・イン・ピクチャー機能で見る『トランスフォーマー』トリビア (日本語字幕なし)、BD-Live(英語版のみ) ©2007 PARAMOUNT PICTURES CORPORATION AND DREAMWORKS LLC.ALL RIGHTS RESERVED.HASBRO,TRANSFORMERS and all related characters are trademarks of Hasbro.©2007 Hasbro.All Rights Reserved.&©2013 Paramount Pictures and DW Studios L.L.C ご注文前にこちらの商品もチェック! トランスフォーマー (4K ULTRA HD+ブルーレイディスクセット) トランスフォーマー (ブルーレイディスク) トランスフォーマー (ブルーレイディスク) トランスフォーマー (ブルーレイディスク) トランスフォーマー トランスフォーマー スペシャル・コレクターズ・エディション トランスフォーマー スペシャル・コレクターズ・エディション (ブルーレイディスク) トランスフォーマー スペシャル・コレクターズ・エディション (HD DVD) トランスフォーマー (グレイテスト ヒッツ) トランスフォーマー スペシャル・コレクターズ・エディション