ゴースト・イン・ザ・シェル （ブルーレイディスク）

義体の中の人間性『ゴースト・イン・ザ・シェル』メイキング、諜報部隊・公安9課、人と機械 ©2018 Paramount Pictures and Storyteller Distribution Co.， LLC. All Rights Reserved.

士郎正宗の人気コミック「攻殻機動隊」をスカーレット・ヨハンソン主演で実写映画化したSFアクション。悲惨な事故から命を救われ、脳以外全身サイボーグとなった女性捜査官がサイバーテロ組織に立ち向かう。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報

発売日 2018-03-23 10:00:00 収録時間 107分 ジャンル Blu-ray（ブルーレイ） サンプル動画 Blu-ray1枚1650円以下 出演者 スカーレット・ヨハンソン ビートたけし マイケル・ピット ジュリエット・ビノシュ 監督 ルパート・サンダース メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル ジェネオン 品番 n_605pjxf1135 JANコード 4988102636760 メーカー品番 PJXF-1135 価格 ￥1100

士郎正宗の人気コミック「攻殻機動隊」をスカーレット・ヨハンソン主演で実写映画化したSFアクション。悲惨な事故から命を救われ、脳以外全身サイボーグとなった女性捜査官がサイバーテロ組織に立ち向かう。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 義体の中の人間性『ゴースト・イン・ザ・シェル』メイキング、諜報部隊・公安9課、人と機械 ©2018 Paramount Pictures and Storyteller Distribution Co.， LLC. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック！ ゴースト・イン・ザ・シェル ゴースト・イン・ザ・シェル （初回限定生産 ブルーレイディスク＋DVD＋ボーナスブルーレイセット） 『ゴースト・イン・ザ・シェル』＆『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』 （数量限定生産 ブルーレイディスクツインパック＋ボーナスブルーレイセット） ゴースト・イン・ザ・シェル （4K ULTRA HD＋ブルーレイディスクセット） ゴースト・イン・ザ・シェル （3Dブルーレイ＋ブルーレイディスクセット）