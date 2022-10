ペット・セメタリー デジタル・リマスター版 （ブルーレイディスク）

発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 103分 シリーズ ペット・セメタリー ジャンル Blu-ray(ブルーレイ) Blu-ray1枚1650円以下 出演者 ディル・ミッドキフ フレッド・グウィン デニース・クロスビー ブレーズ・バーダール 監督 メアリー・ランバート メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 品番 n_605pjxf1232 JANコード 4988102767778 メーカー品番 PJXF-1232 価格 ¥1100

スティーブン・キングの原作小説を映画化したホラー。ルイス一家が轢死した愛猫を動物墓地に埋葬すると、何と翌日生き返る。だが、間もなく幼い息子がトラックにはねられ、亡くなってしまう。'ハッピー・ザ・ベスト!'。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 Commentary by Director Mary Lambert、Pet Sematary: Fear and Remembrance、Pet Sematary: Revisitation、Galleries、Stephen King Territory、The Characters、Filming the Horror ©1989, 2019 Paramount Pictures.