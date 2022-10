マネキン （ブルーレイディスク）

発売日 2019-04-24 10:00:00 収録時間 90分 ジャンル Blu-ray(ブルーレイ) 出演者 アンドリュー・マッカーシー キム・キャトラル ジェームズ・スペイダー メシャック・テイラー G・W・ベイリー 監督 マイケル・ゴットリーブ メーカー ウォルト・ディズニー・ジャパン レーベル フォックス 品番 n_612mgxc17345 JANコード 4988142448019 メーカー品番 MGXC-17345 価格 ¥5656

要領が悪くてクビになってばかりのジョナサンがやっと見つけた仕事はデパートの配送係。そこで彼は一体のマネキン、エミーと再会する。エミーはかつてマネキン工場で働いていたジョナサンが精魂込めて作った自信作だった。そんなある日、深夜のデパートでエミーが突然彼に話しかけてきた。これは愛の魔法…?二人はたちまち恋に落ち、エミーの助けでジョナサンはウィンドウ・ディスプレイの才能を発揮してトントン拍子の大出世!仕事も恋も順調でジョナサンのハッピーな日々は続くと思いきや、一つの大きな問題があった。エミーが人間になれるのはジョナサンの前でだけなのだ。彼の成功をやっかむ連中があの手この手で秘密を探ろうと狙っている中、ハラハラドキドキな二人の恋の行方は…? ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 <封入特典> SCREEN監修『マネキン』コンプリートBook(16p) <特典映像> オリジナル劇場予告編 ©2019 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Distributed by Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. ご注文前にこちらの商品もチェック! マネキン マネキン