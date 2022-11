リーズ・ウィザースプーン主演によるラブコメディの続編。とある施設で実験台にされようとしている愛犬・ブルーザーの母犬を救うため、エルはワシントンD.C.へ乗り込む。‘フォックス・スーパープライス・ブルーレイ’。

※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。

特典・セット商品情報

‘3枚買ったらもれなく1枚もらえる史上最大の作戦キャンペーン(2019年2月28日までの期間限定)’対象商品、Audio Commentary with Jennifer Coolidge, Jessica Cauffiel & Alanna Ubach、Deleted Scenes、Blonde Ambition、Pretty in Pink、Stars and Stripes、Never!、Hair Apparent、Elle’s Anthem、Gag Reel、Puppy Love、Bruiser’s Outtakes (以上日本語字幕未収録)、Music Video: ’We Can’ by LeeAnn Rimes、オリジナル劇場予告編

©2018 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Distributed by Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC.

ご注文前にこちらの商品もチェック!

キューティ・ブロンド 2 ハッピーMAX コレクターズ・エディション (期間限定)

キューティ・ブロンド 2 ハッピーMAX 特別編

キューティ・ブロンド 2 ハッピーMAX 特別編

キューティ・ブロンド 2 ハッピーMAX 特別編

キューティ・ブロンド 2 ハッピーMAX 特別編

キューティ・ブロンド 2 ハッピーMAX 特別編

キューティ・ブロンド 2 ハッピーMAX 特別編 (初回限定生産)

キューティ・ブロンド 2 ハッピーMAX 特別編

キューティ・ブロンド 2 ハッピーMAX 特別編 (BEST HITS 50 期間限定)

キューティ・ブロンド 2 ハッピーMAX 特別編 (新生BEST HITS)

キューティ・ブロンド 2 ハッピーMAX <特別編>

キューティ・ブロンド 2 ハッピーMAX 特別編 (期間限定)

キューティ・ブロンド 2 ハッピーMAX 特別編 (BEST HITS SELECTION)

キューティ・ブロンド 2 ハッピーMAX 特別編

キューティ・ブロンド 2 ハッピーMAX (ブルーレイディスク)