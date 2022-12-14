ゴースト・イン・ザ・シェル

3時間 ago pikakichi2015@gmail.com

士郎正宗の人気コミック「攻殻機動隊」をスカーレット・ヨハンソン主演で実写映画化したSFアクション。悲惨な事故から命を救われ、脳以外全身サイボーグとなった女性捜査官がサイバーテロ組織に立ち向かう。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。
特典・セット商品情報

諜報部隊・公安9課、人と機械
©2018 Paramount Pictures and Storyteller Distribution Co.， LLC. All Rights Reserved.

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ゴースト・イン・ザ・シェル （初回限定生産 ブルーレイディスク＋DVD＋ボーナスブルーレイセット）
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ゴースト・イン・ザ・シェル （3Dブルーレイ＋ブルーレイディスクセット）
ゴースト・イン・ザ・シェル （ブルーレイディスク）

ゴースト・イン・ザ・シェル
発売日2018-03-23 10:00:00
収録時間107分
ジャンルサンプル動画　DVD1枚1100円以下　
出演者スカーレット・ヨハンソン　ビートたけし　マイケル・ピット　ジュリエット・ビノシュ　
監督ルパート・サンダース　
メーカーNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
レーベルジェネオン　
品番n_605pjbf1247
JANコード4988102636777
メーカー品番PJBF-1247
価格￥1100
士郎正宗の人気コミック「攻殻機動隊」をスカーレット・ヨハンソン主演で実写映画化したSFアクション。悲惨な事故から命を救われ、脳以外全身サイボーグとなった女性捜査官がサイバーテロ組織に立ち向かう。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。 特典・セット商品情報 諜報部隊・公安9課、人と機械 ©2018 Paramount Pictures and Storyteller Distribution Co.， LLC. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック！ ゴースト・イン・ザ・シェル （初回限定生産 ブルーレイディスク＋DVD＋ボーナスブルーレイセット） 『ゴースト・イン・ザ・シェル』＆『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』 （数量限定生産 ブルーレイディスクツインパック＋ボーナスブルーレイセット） ゴースト・イン・ザ・シェル （4K ULTRA HD＋ブルーレイディスクセット） ゴースト・イン・ザ・シェル （3Dブルーレイ＋ブルーレイディスクセット） ゴースト・イン・ザ・シェル （ブルーレイディスク）
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