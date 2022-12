ご注文前にこちらの商品もチェック! ゴースト・イン・ザ・シェル (初回限定生産 ブルーレイディスク+DVD+ボーナスブルーレイセット) 『ゴースト・イン・ザ・シェル』&『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』 (数量限定生産 ブルーレイディスクツインパック+ボーナスブルーレイセット) ゴースト・イン・ザ・シェル (4K ULTRA HD+ブルーレイディスクセット) ゴースト・イン・ザ・シェル (3Dブルーレイ+ブルーレイディスクセット) ゴースト・イン・ザ・シェル (ブルーレイディスク)

諜報部隊・公安9課、人と機械 ©2018 Paramount Pictures and Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.

発売日 2018-03-23 10:00:00 収録時間 107分 ジャンル サンプル動画 DVD1枚1100円以下 出演者 スカーレット・ヨハンソン ビートたけし マイケル・ピット ジュリエット・ビノシュ 監督 ルパート・サンダース メーカー NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン レーベル ジェネオン 品番 n_605pjbf1247 JANコード 4988102636777 メーカー品番 PJBF-1247 価格 ¥1100

士郎正宗の人気コミック「攻殻機動隊」をスカーレット・ヨハンソン主演で実写映画化したSFアクション。悲惨な事故から命を救われ、脳以外全身サイボーグとなった女性捜査官がサイバーテロ組織に立ち向かう。‘ハッピー・ザ・ベスト!’。 特典・セット商品情報 諜報部隊・公安9課、人と機械 ©2018 Paramount Pictures and Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック! ゴースト・イン・ザ・シェル (初回限定生産 ブルーレイディスク+DVD+ボーナスブルーレイセット) 『ゴースト・イン・ザ・シェル』&『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』 (数量限定生産 ブルーレイディスクツインパック+ボーナスブルーレイセット) ゴースト・イン・ザ・シェル (4K ULTRA HD+ブルーレイディスクセット) ゴースト・イン・ザ・シェル (3Dブルーレイ+ブルーレイディスクセット) ゴースト・イン・ザ・シェル (ブルーレイディスク)