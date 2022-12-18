SING/シング （ブルーレイディスク）
『ミニオンズ』のスタッフが手掛けたコメディアニメ。経営する劇場が倒産寸前となったコアラのバスターは、世界最高の歌唱コンテストをプロデュースすることになるが…。‘ユニバーサル・シネマ・コレクション’。
※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。
特典・セット商品情報
ミニ・ムービー（グンターの子守/ひと目惚れの恋/エディのライフコーチ/ミニ・ムービーメイキング）、「メイキング・オブ・SING/シング」、編集のリズム、キャラクタープロフィール、「くよくよするなよ」ミュージック・ビデオ、トリー・ケリーのミュージック・ビデオ撮影、「フェイス」ミュージック・ビデオ、「フェイス」リリック・ビデオ、‘Set It All Free’リリック・ビデオ、歌って踊ろう！「フェイス」、「SING/シング」ネットワーク（グンターのダンススタジオ/ムーン劇場/ロジータの子育て装置/ミス・クロ
©2016 Universal Studios. All Rights Reserved.
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SING/シング
SING/シング （4K ULTRA HD＋ブルーレイディスクセット）
SING/シング （ブルーレイディスク＋DVDセット）
SING/シング （数量限定生産 ブルーレイディスク＋DVD＋ボーナスCDセット ぬいぐるみ付きスペシャルパック）
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|発売日
|2018-03-07 10:00:00
|収録時間
|108分
|ジャンル
|劇場公開 Blu-ray（ブルーレイ） サンプル動画 Blu-ray1枚1650円以下
|出演者
|内村光良 MISIA 長澤まさみ 大橋卓弥
|監督
|ガース・ジェニングス
|メーカー
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|レーベル
|ジェネオン
|品番
|n_605gnxf2313
|JANコード
|4988102625382
|メーカー品番
|GNXF-2313
|価格
|￥1100