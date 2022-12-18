SING/シング （ブルーレイディスク）

8時間 ago pikakichi2015@gmail.com

『ミニオンズ』のスタッフが手掛けたコメディアニメ。経営する劇場が倒産寸前となったコアラのバスターは、世界最高の歌唱コンテストをプロデュースすることになるが…。‘ユニバーサル・シネマ・コレクション’。
※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。
特典・セット商品情報

ミニ・ムービー（グンターの子守/ひと目惚れの恋/エディのライフコーチ/ミニ・ムービーメイキング）、「メイキング・オブ・SING/シング」、編集のリズム、キャラクタープロフィール、「くよくよするなよ」ミュージック・ビデオ、トリー・ケリーのミュージック・ビデオ撮影、「フェイス」ミュージック・ビデオ、「フェイス」リリック・ビデオ、‘Set It All Free’リリック・ビデオ、歌って踊ろう！「フェイス」、「SING/シング」ネットワーク（グンターのダンススタジオ/ムーン劇場/ロジータの子育て装置/ミス・クロ
©2016 Universal Studios. All Rights Reserved.

ご注文前にこちらの商品もチェック！
SING/シング
SING/シング （4K ULTRA HD＋ブルーレイディスクセット）
SING/シング （ブルーレイディスク＋DVDセット）
SING/シング （数量限定生産 ブルーレイディスク＋DVD＋ボーナスCDセット ぬいぐるみ付きスペシャルパック）

SING/シング （ブルーレイディスク）
発売日2018-03-07 10:00:00
収録時間108分
ジャンル劇場公開　Blu-ray（ブルーレイ）　サンプル動画　Blu-ray1枚1650円以下　
出演者内村光良　MISIA　長澤まさみ　大橋卓弥　
監督ガース・ジェニングス　
メーカーNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
レーベルジェネオン　
品番n_605gnxf2313
JANコード4988102625382
メーカー品番GNXF-2313
価格￥1100
『ミニオンズ』のスタッフが手掛けたコメディアニメ。経営する劇場が倒産寸前となったコアラのバスターは、世界最高の歌唱コンテストをプロデュースすることになるが…。‘ユニバーサル・シネマ・コレクション’。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 ミニ・ムービー（グンターの子守/ひと目惚れの恋/エディのライフコーチ/ミニ・ムービーメイキング）、「メイキング・オブ・SING/シング」、編集のリズム、キャラクタープロフィール、「くよくよするなよ」ミュージック・ビデオ、トリー・ケリーのミュージック・ビデオ撮影、「フェイス」ミュージック・ビデオ、「フェイス」リリック・ビデオ、‘Set It All Free’リリック・ビデオ、歌って踊ろう！「フェイス」、「SING/シング」ネットワーク（グンターのダンススタジオ/ムーン劇場/ロジータの子育て装置/ミス・クロ ©2016 Universal Studios. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック！ SING/シング SING/シング （4K ULTRA HD＋ブルーレイディスクセット） SING/シング （ブルーレイディスク＋DVDセット） SING/シング （数量限定生産 ブルーレイディスク＋DVD＋ボーナスCDセット ぬいぐるみ付きスペシャルパック）
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