SING/シング （ブルーレイディスク）

『ミニオンズ』のスタッフが手掛けたコメディアニメ。経営する劇場が倒産寸前となったコアラのバスターは、世界最高の歌唱コンテストをプロデュースすることになるが…。‘ユニバーサル・シネマ・コレクション’。

※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。

ミニ・ムービー(グンターの子守/ひと目惚れの恋/エディのライフコーチ/ミニ・ムービーメイキング)、「メイキング・オブ・SING/シング」、編集のリズム、キャラクタープロフィール、「くよくよするなよ」ミュージック・ビデオ、トリー・ケリーのミュージック・ビデオ撮影、「フェイス」ミュージック・ビデオ、「フェイス」リリック・ビデオ、‘Set It All Free’リリック・ビデオ、歌って踊ろう!「フェイス」、「SING/シング」ネットワーク(グンターのダンススタジオ/ムーン劇場/ロジータの子育て装置/ミス・クロ

©2016 Universal Studios. All Rights Reserved.

